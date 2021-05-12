القليوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة 58 حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب 10 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيات، سجلت مدينة بنها أعلى نسبة إصابة على مستوى المحافظة بـ33 حالة جديدة، ثم طوخ11 حالة إصابة، وشبين القناطر 6 حالات إصابة، و قليوب 3 حالات إصابة، والقناطر، وكفر شكر حالتي إصابة لكل منهما، وقها وشرق وغرب شبرا والعبور صفر إصابات.

وسجلت القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 9 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في 4 مستشفيات، حيث سجلت مستشفى عزل قها 6 حالات وفاة، وكفر شكر المركزي وبهتيم المركزي وحميات بنها حالة وفاة لكل منهم، بينما سجلت 9 مستشفيات في منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1416.

وتبين من البيان أن المتوفيين 3 سيدات و6 رجال تراوحت أعمارهم ما بين 31 عامًا و76 عامًا من القناطر الخيرية وكفر شكر وطوخ وبنها وقها.

فيما تلقى 15652 مواطنا لقاح كورونا جرعة أولى و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية.