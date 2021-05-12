إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل بـ"عمود إنارة" على الصحراوي الغربي بمنفلوط في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بتصادم سيارة نقل ووجود مصابين.

وأشارت التحريات إلى تصادم سيارة نصف نقل رقم "1794 هـ ج ط" وأدى إلى سقوط عمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن إصابة "أحمد.م.ع" ٣٦ عامًا، و"محمود.ع.م" ٤٦ عامًا، و"نصر.ع.م" ٢٠ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.