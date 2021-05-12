توقيع عقد جديد للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية باستثمارات 5.2 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية وذلك بإجمالي استثمارات 5.2 مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأوضح المهندس طارق الملا أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 في جولتها الأولى والتي يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت بـ 82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.

وكانت وزارة البترول أعلنت في نوفمبر الماضي فوز 11 شركة عالمية ومصرية بمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية التي طرحتها الوزارة في مارس من العام الماضي.

وقال الوزارة إن الشركات الفائزة بينها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، أبرزها (سينتامين، وميداف، وبارك جولد، والعبادي، وريد سي ريسورسيز، ومناجم النوبة، وشمال أفريقيا، وبي تي جولد، ولوتس جول، وAKH gold).

ووفقا لبيان اليوم، قال طارق الملا إن الإصلاحات المتنوعة التي تم إقرارها في منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً في صناعة التعدين بالعديد من الدول.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائبه المهندس ياسر رمضان، وممثلو شركة مناجم النوبة الإنجليزية.

وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية وقعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على 15 عقدا مع 7 شركات إنجليزية وكندية ومصرية من بين الشركات الفائزة بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب حيث شملت العقود استغلال 30 قطاعاً جديدا بإجمالي استثمارات حوالي 24.2 مليون دولار.

وشملت هذه الشركات التي تم توقيع العقود معها "AKH gold" التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وريد سي ريسورز الكندية، وشمال أفريقيا للتعدين، والعبادي للتعدين والمقاولات، ولوتس جولد الكندية، وميداف المصرية للتعدين والصناعة، وإبداع فورجولد المصرية.