حصيلة المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «لجنة داوود الحمراء» مقتل شخص من بين ثلاثة أشخاص كانوا أصيبوا بجروح خطيرة؛ جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة في وقت سابق، اليوم الأربعاء. وبذلك يرتفع عدد قتلى إسرائيل في موجة التوتر الحالية مع الفلسطينيين قطاع غزة إلى ستة، وفقاً لصحيفة «هآرتس».

وقتلت غارة إسرائيلية على غزة 4 فلسطينيين، وتسببت في جرح 6 آخرين، حيث استهدفت الغارة سيارة في حي الصبرة ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ الاثنين وحتى الأربعاء إلى 43 شخصا.

ومن بين القتلى 13 طفلا و3 نساء، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف المدنيين نحو 300 شخص، وقد سقطوا جميعا في قصف إسرائيلي استهدف عشرات المواقع والمباني السكنية.