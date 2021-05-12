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حصيلة المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «لجنة داوود الحمراء» مقتل شخص من بين ثلاثة أشخاص كانوا أصيبوا بجروح خطيرة؛ جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة في وقت سابق، اليوم الأربعاء. وبذلك يرتفع عدد قتلى إسرائيل في موجة التوتر الحالية مع الفلسطينيين قطاع غزة إلى ستة، وفقاً لصحيفة «هآرتس».

وقتلت غارة إسرائيلية على غزة 4 فلسطينيين، وتسببت في جرح 6 آخرين، حيث استهدفت الغارة سيارة في حي الصبرة ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ الاثنين وحتى الأربعاء إلى 43 شخصا.

ومن بين القتلى 13 طفلا و3 نساء، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف المدنيين نحو 300 شخص، وقد سقطوا جميعا في قصف إسرائيلي استهدف عشرات المواقع والمباني السكنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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