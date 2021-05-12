الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 43 بينهم 13 طفلا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع لـ 43 فلسطينيا بينهم 13 طفلا وثلاث سيدات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 296 إصابة بجراح متفاوتة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن ”الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر“.

وأضاف القدرة: ”43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة“.

الجدير ذكره، أن القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وجيش الإحتلال الإسرائيلي متواصل منذ عدة أيام، وكان آخره الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء استهداف جيب عسكري على حدود غزة، بحسب “إرم نيوز”.