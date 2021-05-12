بدعم توقعات زيادة الطلب… ارتفاع أسعار النفط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، الأمر الذي عزز توقعات أوبك لزيادة الطلب، في حين تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 65.57 دولار للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتا أمس الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتا أمس.

وكتب جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى ”أواندا“ في مذكرة اليوم ”واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل، ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطا وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة“.

وفي الوقت نفسه، تدعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت أوبك إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي. ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يوميا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند.