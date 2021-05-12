شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو : 969 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت طوكيو 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وقال مسؤولون إن الرقم يمثل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الثالثة مساء. وهذا الرقم أعلى بواقع 348 عما تم تسجيله قبل أسبوع.

وأضاف المسؤولون أن 86 مريضا بفيروس كورونا في حالة حرجة، بارتفاع خمس أشخاص، عن أمس الثلاثاء.

وبموجب حالة الطوارئ، تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أواخر نيسان/أبريل للحد من تزايد الإصابات. وتشمل الإجراءات مطالبة المطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية، وإغلاق مرافق التسوق الكبيرة