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طوكيو : 969 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أكدت طوكيو 969 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وقال مسؤولون إن الرقم يمثل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الثالثة مساء. وهذا الرقم أعلى بواقع 348 عما تم تسجيله قبل أسبوع.

وأضاف المسؤولون أن 86 مريضا بفيروس كورونا في حالة حرجة، بارتفاع خمس أشخاص، عن أمس الثلاثاء.

وبموجب حالة الطوارئ، تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أواخر نيسان/أبريل للحد من تزايد الإصابات. وتشمل الإجراءات مطالبة المطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية، وإغلاق مرافق التسوق الكبيرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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