شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص واصيب ثلاثة آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل حسين عطية الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شهدها المخيم. وقالت مصادر فلسطينية في الخليل إن القتيل هو الطيطي، بينما اصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، واصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم الى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج.