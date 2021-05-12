بريطانيا تطالب بوقف فوري للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين لوقف فوري وعاجل لتصعيد التوتر بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين بين الجانبين.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "نريد وقف تصعيد التوتر بشكل فوري بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر".

ولم يهدأ القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، مخلفا عشرات القتلى في الجانب الفلسطيني، وجرحى بين الإسرائيليين، فيما لم تفلح الجهود الدولية للتهدئة حتى الآن، حيث فشل مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء في الاتفاق على قرار ينهي المواجهة.

