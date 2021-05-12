اخبار العالم

بريطانيا تطالب بوقف فوري للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين لوقف فوري وعاجل لتصعيد التوتر بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين بين الجانبين.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "نريد وقف تصعيد التوتر بشكل فوري بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر".

ولم يهدأ القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، مخلفا عشرات القتلى في الجانب الفلسطيني، وجرحى بين الإسرائيليين، فيما لم تفلح الجهود الدولية للتهدئة حتى الآن، حيث فشل مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء في الاتفاق على قرار ينهي المواجهة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا