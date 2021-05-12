مقتل إسرائيلي إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل إسرائيلي إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع أُطلق من شمال قطاع غزة، في أحدث حلقة من التصعيد بين الجانبين.

وقالت القناة الإسرائيلية (13) إن إسرائيليا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم الصاروخي، مشيرة إلى وجود إصابات أخرى بينها واحدة خطيرة للغاية، والثانية خطيرة.



في هذه الأثناء، تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، عن صاروخ مضاد للدروع أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن صاروخ آخر ثم تراجع.

ولم يدل الجيش بمزيد من التفاصيل عن الهجوم الصاروخي الأخير.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت جيباً إسرائيلياً بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.