باريس تطلب تدخلا أمريكيا لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما يرتفع منسوب التوتر في الأراضي الفلسطينية، دخلت فرنسا على خط الأصوات المنادية بوقف التصعيد الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

موقفٌ جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، الأربعاء، في تصريحات تلفزيونية.



وقال بون إن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل من أجل وضع حد لأعمال العنف المتجددة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف: "يوجد تصعيد كبير، نحن بحاجة إلى تدخل أمريكي"، معتبرا أن الأمريكيين هم "الذين ما زالوا يملكون الروافع الدبلوماسية الرئيسية حاليا، رغم أنه ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضورا".

وفي هذا الصدد، حثّ الوزير الفرنسي على "انخراط أوروبي وأمريكي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإيجاد حل في الأيام المقبلة".

وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تبادلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية قصفا بعشرات الصواريخ، في أحدث تصعيد بين الجانبين خلّف حتى اللحظة 37 قتيلا فلسطينيا وعشرات الإصابات، فضلا عن تدمير مبان سكنية.

وأمام هذا المشهد، قال وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية: "من سيقول إنه اعتداء إسرائيلي على فلسطين أو العكس، فهو مخطئ، فالصور مأساوية من الجهتين".