ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الى 43 شهيدا و296 مصابا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43 شهيدا و296 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي "ان حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا و3 سيدات و296 اصابة بجراح مختلفة".

وأوضح القدرة ان 43 بالمئة من ضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الاطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة.

وأكد أن الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والاحياء السكنية المكتظة يضع اكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء اصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان المستمر.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف المقاتلات الحربية للاحتلال الإسرائيلي عن قصفها لعدة مواقع بقطاع غزة حتى ساعات الصباح الأولى ما اسفر عن حدوث دمار كبير في البنية التحتية والمنشآت العامة والمرافق الصحية.