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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الخليل

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب الفلسطيني استشهد بعدما فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار داخل مخيم (الفوار).
ومن جانبهم قال شهود عيان ان قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات اسفرت عن استشهاد الشاب الفلسطيني حسين الطيطي (26 عاما).
واشاروا ايضا الى اصابة ثلاثة اشخاص اخرين أحدهم بالرصاص الحي والآخران بالرصاص المعدني.
وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي دعما لمدينة القدس وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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