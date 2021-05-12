شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج»: «سينوفاك» تمنح 5 دول ترخيص إنتاج لقاحها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال ين وي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة «سينوفاك بيوتيك» الصينية في مقابلة مع وكالة «بلومبيرج» للأنباء، إن الشركة منحت خمس دول ترخيص إنتاج لقاحها المضاد لـ «كوفيد-19» هي مصر وتركيا وإندونيسيا والبرازيل وماليزيا. وأضاف في المقابلة التي أجريت، الثلاثاء، أن الشركة قدمت 260 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم في الشهر الماضي، ذهب أكثر من 60 في المئة منها إلى بلدان خارج الصين.