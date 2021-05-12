شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يصد هجوماً إرهابياً على مايدوغوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا- أ.ف.ب

تصدى الجيش النيجيري، الثلاثاء، لمحاولة توغل لمتطرفين من جماعة «بوكو حرام» في بلدة مايدوغوري في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسكان.

وقرابة الساعة «17,00 بتوقيت جرينتش»، اقتحم مسلحون على متن شاحنات صغيرة مزودة برشاشات وعلى دراجات نارية جيداري بولو، وهي منطقة في ضواحي عاصمة ولاية بورنو.

إلا أن جنوداً من قاعدة عسكرية قريبة تدخلوا ومنعوا دخول المسلحين. وقال جندي طلب عدم الكشف عن اسمه «مر الإرهابيون عبر جيداري بولو واشتبكوا مع قوات من ثكنة غيوا ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين». وأضاف: «بفضل دعم جوي، أجبرناهم على التراجع. وضبطت شاحنة محملة بالسلاح».

وكان المتطرفون طردوا جنوداً من موقعين عسكريين في قريتين مجاورتين قبل الوصول إلى جيداري بولو، بحسب مصدر عسكري ثان.

وتشكل تنظيم «داعش ولاية غرب إفريقيا» من انشقاق عن جماعة «بوكو حرام» عام 2016 وصار الحركة الأبرز في البلاد، وهو يشنّ هجمات على قواعد عسكرية وينصب كمائن لعناصر الجيش والمدنيين.

ومنذ عام 2019، انسحب الجيش من غالبية القرى والقواعد إلى ما يسمى بـ«المعسكرات الكبرى»، وهي حاميات محصنة بشكل أفضل ضد الهجمات. ويشهد شمال شرق نيجيريا صراعاً دموياً منذ العام 2009 وهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام»، وأوقع النزاع نحو 36 ألف قتيل وتسبب بنزوح مليوني شخص.