غارات إسرائيلية مدمرة على غزة.. والصواريخ المنطلقة من القطاع تتجاوز الألف

(أ ف ب)

تواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل، صباح الأربعاء، بضربات إسرائيلية جديدة على غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع سقط عدد منها على مدن عدة بينها «تل أبيب»، في حين ارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 35 بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحفيين عبر الإنترنت الأربعاء، إن أكثر من ألف صاروخ أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقطت مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ، مساء الاثنين.

وبعد ليلة شهدت تبادل عمليات قصف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أنجز فجر الأربعاء، «سلسلة من الغارات» الجديدة والواسعة «استهدفت منازل تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في منظمة حماس». وأشارت حماس إلى أن هذه «الغارات المتتالية» أسفرت عن تدمير مقر قيادة الشرطة من دون أن تحدد ما إذا كانت قد خلّفت إصابات.

وتأتي هذه الضربات الجديدة وهي الأكبر منذ حرب 2014 في القطاع بحسب الجيش، بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبعد إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ باتجاه «تل أبيب»، مساء الثلاثاء، قالت حماس ليل الأربعاء إنها ستطلق أكثر من 220 صاروخاً جديداً باتجاه «تل أبيب» وبئر السبع (جنوب) حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، ثاني مجموعة فلسطينية مسلحة في غزة، التي قتل اثنان من قادتها على الأقل في الغارات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، أنها وجهت «ضربة قوية إلى العدو بإطلاق مئة صاروخ».

ودعت الأسرة الدولية إلى الهدوء في مواجهة أسوأ دوامة عنف منذ سنوات بين غزة وإسرائيل. وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً مغلقاً اليوم سيكون الثاني خلال ثلاثة أيام.

في الجانب الفلسطيني، أدت الهجمات الإسرائيلية التي نفذتها مقاتلات ومروحيات إلى سقوط 35 ضحية بينهم 12 طفلاً، وجرح 230 آخرين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي إسرائيل، أدت الصواريخ إلى مقتل ما مجموعه خمسة أشخاص وجرح عشرات آخرين حسب الشرطة وخدمات الطوارئ. وأطلقت حماس مساء الثلاثاء، وابلاً من الصوارخ على «تل أبيب» بعدما دمرت غارة إسرائيلية بالكامل مبنى مكوناً من 12 طابقاً في وسط مدينة غزة، كان لقادة في الحركة مكاتب فيه.

وتحدثت الحركة عن تدمير مبنى آخر يضم مقر محطة تلفزيونية محلية ومساكن ومتاجر في تسعة طوابق وأطلقت دفعة جديدة من الصواريخ.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، الثلاثاء، إسرائيل وحماس من «حرب واسعة» إذ لا تلوح أي إشارة إلى تهدئة مع تصاعد العنف حالياً. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس «ستتلقى ضربة لم تكن تتوقعها».

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في كلمة تلفزيونية أنه «مستعد» لخوض المعركة.