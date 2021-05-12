شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط والسوق يترقب تطورات «كولونيال بايبلاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات أوبك لزيادة الطلب، في حين تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وخلال اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً بما يعادل 0.44% إلى 65.57 دولار للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتاً الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.45% إلى 68.86 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتاً الثلاثاء.

وكتب جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة الأربعاء: «واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل.

وأضاف: «ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطاً وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة».

وفي الوقت نفسه، تدعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت أوبك إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي. ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يومياً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند.

(رويترز)