شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم اليابانية بفعل الإحباط من غياب دعم «المركزي» للسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على هبوط، الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر المستمرة لأسهم آسيا مع امتناع المستثمرين عن المراهنات الكبيرة في غياب دعم من بنك اليابان المركزي للسوق رغم الهبوط الحاد في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر نيكاي 1.91% ليغلق عند 28147.51 نقطة، وكان قد هبط لأقل مستوى في ما يزيد على ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.47% ليسجل 1877.95 نقطة.

وهبطت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى في سبعة أسابيع، إذ دفع صعود أسعار السلع الأولية وتنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة إلى المراهنة على رفع أسعار الفائدة مبكراً وزيادة عائدات سندات الخزانة عالمياً.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما من «بيكتيت أست مانجمنت»: «ثمة مخاوف حيال تعافي الاقتصادات الآسيوية مع تنامي أعداد الإصابات بكوفيد-19، لا سيما في تايوان».

وأضاف: «كما أن بنك اليابان لم يبد أي مؤشر على دعم السوق، ما أحبط المستثمرين».

ودفع سهم مجموعة سوفت بنك المؤشر نيكاي للهبوط بعدما خسر 3.45% رغم تقارير صحفية محلية تفيد بأن المجموعة التي تستثمر في شركات تكنولوجيا ناشئة ستعلن عن تحقيق ربح صاف. وهوى سهم نيسان موتور 10.04% بعدما أشارت الشركة إلى نظرة مستقبلية أضعف من المتوقع هذا العام. وزاد سهم تويوتا موتور 2.18% بعدما توقعت زيادة الربح التشغيلي 14% في العام الحالي.

(رويترز)