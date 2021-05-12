شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار دولار أرباح «سوفت بنك» الأعلى في تاريخ اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «سوفت بنك» SoftBank، الأربعاء، عن أرباح سنوية صافية قدرها 45.8 مليار دولار، وهي الأفضل على الإطلاق لشركة يابانية، محققة بذلك مكاسب من ارتفاع أسهم التكنولوجيا لتتعافى من الخسائر القياسية في العام الماضي.

وقامت شركة الاتصالات اليابانية، التي تحولت إلى عملاق استثماري، بضخ الأموال في بعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون وأهم المشاريع الجديدة من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية من خلال صندوق الرؤية الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وقالت سوفت بنك في بيان: «قطاع التكنولوجيا، حيث تتركز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة، قد تأثر بشكل إيجابي من خلال التبني السريع للخدمات الرقمية لمواجهة الوباء. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن استمرار التأثير الإيجابي الحالي في ضوء الشكوك المرتبطة بالوباء.»

وقالت سوفت بنك إن صافي ربح 2020-2021 بلغ 4.99 تريليون ين (45.8 مليار دولار)، متجاوزاً الهدف وهو ما يضع الشركة العملاقة في مصاف أكثر الشركات ربحية في العالم.

وفي 2019-2020، أعلنت «سوفت بنك» عن خسارة صافية بلغت 961.6 مليار ين، وهي خسارة قياسية للشركة، حيث تفاقم الوباء فضلاً عن مشاكل الاستثمار في شركة «وي ورك» WeWork الناشئة لمشاركة المكاتب.

لكن سرعان ما عادت «سوفت بنك» إلى الربح حيث كان تأثير عمليات الإغلاق «كوفيد-19» لصالح «سوفت بنك» إلى حد كبير، مع ارتفاع التقييمات للشركات في محفظتها بما يناسب العصر.

جمعت شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية العملاقة Coupang، المدعومة من «سوفت بنك»، في مارس أكثر من 4 مليارات دولار في طرحها العام الأولي - مما يجعلها أكبر قائمة في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، حيث تدفق الناس للتسوق عبر الإنترنت خلال عمليات الإغلاق.

كما ارتفعت قيمة حصة صندوق فجين (رؤية) في تطبيق توصيل الطعام الأمريكي «دورداش» بشكل كبير بعد الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر.

وأشاد الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، أغنى شخص في اليابان وفقًا لمجلة فوربس، في فبراير /شباط بصندوق فيجن باعتباره «أوزة تنتج بيضا ذهبيا».

بعد أن تحولت «سوفت بنك» إلى عملاق استثماري، حارب سون منتقدي التزامه بشركات ناشئة مضطربة في بعض الأحيان، وتجاهل الشكوك حول برنامج بيع الأصول الضخم. (أ.ف.ب)