شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» ينضم لمؤشر «إم إس سي آي» القياسي وخروج «إعمار مولز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة لأسهم الشركات الإماراتية إضافة سهم «أدنوك للتوزيع» إلى مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي، بينما حذفت «إعمار مولز» من نفس المؤشر.

وكما حذفت شركة «الاتحاد العقارية» من مؤشر رأس المال الصغير المحلي لدول الخليج. وأضافت إلى مؤشر رأس المال الصغير لدول الخليج كل من «إعمار للتطوير» ومجموعة أغذية».

وأعلنت أيضاً عن إضافة سهم «أدنوك للتوزيع» إلى المؤشر القياسي المحلي لدول الخليج.

وشهدت المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة للأسهم السعودية، إضافة شركتي بتروكيم والمواساة إلى المؤشر القياسي العالمي، بينما خرجت شركة الخطوط السعودية للتموين من المؤشر.

كما أسفرت المراجعة لمؤشر الأسهم الكويتية عن خروج بنك الخليج. وبالنسبة إلى مصر، تمت إضافة شركة فوري المصرية، فيما شهدت المراجعة خروج السويدي اليكتريك من المؤشر.