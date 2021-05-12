شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: "حياة كريمة" مشروع وطنى نموذجى للاهتمام بالريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد لا يمل أن يقدم دور المعارضة البناءة فلا يصبو إلى رفض أي مشروع أو قرار لمجرد الرفض ولا يجد حرجا في أن يقدم كل الدعم للدولة ويؤازرها طالما كان الهدف هو المصلحة الوطنية، ومنذ اليوم الأول نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لبناء دولة عصرية حديثة ، وهذا البناء لا يتأتي إلا ببناء إنسان متكامل ومن ثم كانت مبادرات الرئيس ومنها مبادرة حياة كريمة التي تمثل جزءا رئيسا من المشروع الوطنى للرئيس من أجل بناء الإنسان وبناء دولة تليق بالمصريين.

أضاف أبو شقة، أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان على هامة مشروعه، وواقع الحال أنه خلال آخر قرنين في تاريخ مصر لم نجد مشروعا يصل في جديته وتنفيذه على أرض الواقع مثل مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى فالدولة تهتم بالريف حاليا اهتماما نموذجيا لنكون أمام ريف نموذجى وهو ما يؤكد مقولة الرئيس الشهيرة أن "مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا" صدق ونفذ، فالرجل لم ولا يألوا جهدا في دعم مواطنيه على أرض الواقع ونجح في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة بل ونفذ كثيرا من المشروعات العملاقة التي يشهد لها الواقع.

وأكد أبو شقة، أن رئيس الوفد ومؤسساته وقياداته وكل الوفديين يقفون على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى في مشروعاته وفيما قدمه الرئيس منذ أول يوم تولى فيه المسئولية وهو ما يتسق تماما مع سياسات حزب الوفد وتاريخه ونضاله على مدار مائة عام خاصة وأن جوهر هذا النضال تمثل في كرامة المواطن المصرى وأن نكون أمام دولة عصرية حديثة فمشروع الرئيس كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا وكما قلت في أحاديث سابقة يؤكد الواقع اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مؤسس الجمهورية الثانية.