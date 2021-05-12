شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة والمصريين بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة وقياداتها والشعب المصرى بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.

وأكد تيسير مطر فى تهنئة حزب إرادة جيل لرئيس الجمهورية، أن شعب مصر العظيم وهو يستقبل عيد الفطر المبارك يقدر ما تقوم به الدولة من جهود من أجل استقرار الوطن وعبور التحديات التى تواجه مصر بقوة وحكمة، مختتما بيانه بقول: "حلول عيد الفطر المبارك فرصة لكى نقول للجميع كل سنة وأنتم طيبين وتنعمون بالصحة والعافية والسلامة ومصرنا الغالية على نفوسنا جميعا بخير وسلام وحفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل وشرطتها الأبية وتحيا مصر".