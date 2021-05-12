البترول: تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية يوليو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم الانتهاء من تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بالرغم من التحديات التي واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بحسب تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن إجمالي أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وصل بذلك إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، موضحا أنه يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعي لتمويل عمليات تحويل السيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر الملا أنه من المستهدف تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.

وأكد أن برنامج العمل الجاري لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة.

وأوضح الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأشار إلى أن عدد المحطات التي تقدم الخدمة حالياً 306 محطات على مستوى الجمهورية، و100 مركز تحويل، وأنه يجري باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.

وقال الملا إن البرنامج الجاري يستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.

وأضاف أن الخطة تمضي في تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر ومواقع ملائمة تمت دراستها وتحديدها بعناية لتتلائم مع البرنامج.

وذكر الملا أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، موضحاً أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومي مثمر.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عاملا إيجابيا يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، ومجدي توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما حضر الاجتماع السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات غازتك وكارجاس وغاز مصر ومصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول.