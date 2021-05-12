مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي ووجود حالة وفاة ومصابين.

بالانتقال والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم "345 ص هـ ل" وأسفر الحادث عن مصرع "غادة. ر.ح" وإصابة "سامية. ع.ع"، و"مكه. ر.ح"، و"بطه.ر.ح"، و"رجب.ح. ا".

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.