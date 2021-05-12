توجيهات مشددة من محافظ القاهرة لضبط مواقف السرفيس خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجود رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة، على هيئة النقل العام، بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال هذه الفترة والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، على أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنين، كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) لتحقيق مزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

وأكد رئيس هيئة النقل العام، على أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية لتنفيذ خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية) وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.