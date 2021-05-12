الصحة العالمية تعلن وجود متحور كورونا الهندي في 44 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحورة فيروس كورونا المكتشفة في الهند قد رصدت في 44 دولة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء- إن المتحورة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتشفت في شهر أكتوبر الماضي بالهند، رصدت في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 دولة، كما تلقت إخطارات باكتشاف هذا المتحور في خمس دول أخرى.

وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الإثنين، الماضي أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق".

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند تجاوز الـ250 ألفا، حسب بيانات رسمية نشرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

يشار إلى أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 3 ملايين و306 آلاف و37 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية شهر ديسمبر عام 2019، كما تأكدت إصابة أكثر من 158 مليونا و833 ألفا و250 شخصا بالمرض منذ بداية الوباء.