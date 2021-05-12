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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة قبل أيام العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء عند أسعار أمس الثلاثاء بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد الخليج 365 يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضر:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 و3.7 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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