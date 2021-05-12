إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتهم في إخماد حريق شب في شقة بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية الغياتية.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "أ. ن" 57 عامًا عامل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من زوجة مالك الشقة "هند. ح" 45 عامًا ربة منزل، وابنته "أميرة" 21 عامًا، ونجله "محمد" 19 عامًا بحروق سطحية باليدين والقدمين، أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

ورجح المذكورين أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.