عضو في الكونغرس الأمريكي : الضربات الإسرائيليّة على المدنيّين في غزة عمل "إرهابي"

اسماعيل عبد الحي - إعتبرت إلهان عمر، عضو في الكونغرس الأمريكي أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي".

وقالت إلهان عمر في "تويتر": "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون الحماية".

وأضافت "على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل "القبة الحديدية"، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكملت "من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد".

وإرتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلا منهم 9 أطفال، فيما إرتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

المصدر: RT