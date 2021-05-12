ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 14 ألفاً و909 إصابات، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 18 ألفاً و34 إصابة.

وسجل المعهد 268 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 285 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، منها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.