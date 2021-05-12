روحاني يدعو العرب إلى “كسر الصمت”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مصر والأردن والدول العربية الأخرى إلى “كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين”.

وأعلن الرئيس الإيراني بأن بلاده تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب الدول العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين.

ورأى روحاني أن الفلسطينيين ليس أمامهم “سوى المقاومة والجهاد وقد اختبروا أساليب أخرى لكنها وصلت إلى طريق مسدود”.

وفي الشأن ذاته، دعا المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مجلس الأمن إلى عدم تجاهل جرائم إسرائيل، واصفا إياها بالعنصرية.

وكتب البلوماسي الإيراني على حسابه في “تويتر” قائلا: “إن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يكون لا مباليا تجاه هذه الجرائم ويجب على الولايات المتحدة إنهاء حمايتها لـ(إسرائيل)”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.