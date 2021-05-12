شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 1983 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الوضع الوبائي في تايلاند اليوم الأربعاء تسجيل 1983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 88 ألفا و907 حالات .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 486 حالة.

وقد أدى التفشي الجديد للفيروس، الذي بدأ مطلع نيسان/أبريل الماضي، لإصابة 60 ألفا و44 حالة ووفاة 392 شخص، وفقا لما قالت ابيساماس سريرانجسان، المتحدثة باسم المركز.

وقالت ابيسامي إن المئات يدخلون بصورة غير قانونية للبلاد يوميا عبر الطرق الطبيعية من الدول المجاورة، مما قد يعرض تايلاند لخطر انتشار سلالات أخرى من فيروس كورونا.