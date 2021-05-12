شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 14 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 11 حالة خالية من الأعراض نزولا من 25 قبل يوم.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90799، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.