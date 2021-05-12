إسرائيل تعلن قصف 500 هدف ومقتل قيادات من حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 500 هدف في غزة منذ يومين، مشيرا إلى أنه رصد بالمقابل إطلاق 800 صاروخ من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: " منذ بداية العملية تم استهداف نحو 500 هدفً".



وأضاف أنه تم "إطلاق 850 صاروخ نحو إسرائيل، من بينها 200 صاروخ سقطت داخل قطاع غزة".

وتابع: "كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات نشطاء حماس في منطقة الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "الليلة الماضية شهدت موجات كبيرة جدا من الغارات الجوية على أهداف حماس".

وحدد أدرعي 5 أهداف للضربات الجوية هي المباني متعددة الطوابق التي تستخدمها المنظمات وأهداف ومصالح تحت الأرض، واستهداف كبار القادة ومنازلهم، وراجمات الصواريخ.

ولفت في هذا الصدد، إلى أنه "في الليلة الماضية وفي عملية مشتركة للجيش وقوات الأمن الداخلي "الشاباك" تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى".

وكشف عن استهداف منازل مسؤولين كبار في الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة بسام عيسى وقائد لواء خانيونس رافع سلامة وقائد الاستخبارات العسكرية محمد يازووي.