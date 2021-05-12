تجدد غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمير المقر الرئيسي لشرطة حماس

الشارقة - اميمة ياسر -

قصفت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مقرات شرطية وحكومية بغزة، أسفر عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة حماس حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.