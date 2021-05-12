شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار "كورونا" بالتزامن مع عيد الفطر ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الوزارات المعنية والمحافظين، لمتابعة تنفيذ القرارات التى اتخذتها الحكومة بالتزامن مع حلول عيد الفطر، والتى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم زيادة الإصابات.

وكان للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توصية بالتأكيد على مسئولية ودور المواطن في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بعد أن وفرت الدولة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الأدوية وبروتوكولات العلاج من خلال المؤسسات التابعة للدولة، ويتبقى الالتزام من جانب المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع هذا الوباء، ومنها أهمية تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وكذا ارتداء الكمامة، التي أكد العالم أجمع أنها السبيل الحقيقي للحد من انتشار الإصابة بالمرض، موجها كلمة للمواطنين، قائلا: "كل واحد مش مسئول عن نفسه فقط ولكنه مسئول عن أسرة بالكامل"، موضحا أن مصر حاليا في مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات.

وقررت لجنة إدارة أزمة كورونا عدد من الإجراءات منها ما تم البدء فيها من 5 مايو وحتى 21 مايو، ومنها ما سيبدأ بالتزامن مع عيد الفطر، نرصدها:

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-حظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت.

-غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال فترة العيد.

-السماح بسير وسائل النقل العادية والسيارات ولكن سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية.

-السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساءا.

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو ليس بهدف التنزه بل للحد من الإصابات

-إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى وحظر اصطحاب الأطفال