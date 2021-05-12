محمد الفلاح - أمريكا: تدفق أسلحة إيران للحوثيين يساهم في صراع إقليمي أوسع

الأربعاء 12 مايو 2021

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، الثلاثاء، أن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأمريكية في بحر العرب، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين.



ونشر موقع السفارة الامريكية على "تويتر" رسالة للسفير هنزل، أوضح فيها، إن ميناءً ايرانياً كان آخر محطة لشحنة الاسلحة التي اعترضتها بلاده مؤخراً في بحر العرب، والتي تحوي صواريخ موحهة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق، ومئات المدافع الرشاشة، وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية.

وأشار هنزل، ضمنياً، إلى أن الشحنة الضخمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، قائلاً إن هذا "التدفق المستمر للأسلحة الى الحوثيين من شأنه اطالة معاناة الشعب اليمني والمساهمة في صراع اقليمي أوسع".

وسبق أن كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الإثنين، تفاصيل عن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب القادمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مضاعفة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.