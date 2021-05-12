محمد الفلاح - إسرائيل: رصدنا ما يزيد عن 1000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

الأربعاء 12 مايو 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر الأربعاء، رصد إطلاق أكثر من 1000 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، خلال الساعات الماضية.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: شهدت الليلة الماضية موجات كبيرة وواسعة جدا للغارات الجوية في قطاع غزة مستهدفة مجموعة كبيرة من الأهداف والنشطاء، كما رصدنا إطلاق أكثر من 1000 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل من قطاع غزة.

وفي تغريدة سابقة، قال "الليلة الماضية وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى.. صفعة جديدة لحماس".

وليل الثلاثاء واصلت إسرائيل قصفها لغزة، فدمرت مبنى من عدة طوابق بالقطاع ومقرات تابعة لحماس، فيما أعلنت الحركة أنها أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الطوارئ في مدينة اللد، التي تحولت بحسب الشرطة في الساعات الأخيرة إلى مسرح لـ"أعمال شغب".

وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه إنه أعطى الضوء الأخضر لإعلان حالة الطوارئ في اللد، في وقت تحدثت به الشرطة عن "أعمال شغب" ترتكبها "الأقلية العربية المحلية" غداة مقتل عربي إسرائيلي في هذه المدينة.

كما سجلت أعمال عنف في مناطق أخرى، مثل عكا ووادي عارة (شمال) وجسر الزرقاء قرب حيفا، حيث اعتقل 8 أشخاص حسب الشرطة.

وبدأت التظاهرات والاضطرابات والاشتباكات في مدن عربية إسرائيلية، في أعقاب الاشتباكات بالقدس خلال الأيام الأخيرة، وبخاصة في باحة الحرم القدسي.