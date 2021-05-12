شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا الهندية في 44 دولة والسلالة أنتجت 3 أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الهندية في 44 دولة، مبينة أن هذه السلالة، التي اكتشفت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات مهمة بين السلالات الثلاث، فإن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي، موضحة أن أي آثار على فعالية اللقاحات أو العلاجات تظل غير مؤكدة.

وسجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و421 إصابة بالفيروس.

وترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بذلك إلى 254 ألفا و197 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 حالة.