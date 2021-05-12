اخبار العالم

مواعيد وأرقام قطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية،عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان، وفقاً للجدول الزمنى لتسليم الأراضي وأرقام القطع، والتى جاءت على النحو التالي:

وتم تخصيص يوم 18-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ2، ويوم 19-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 39 وحتى 73 بالمجاورة الـ2، ويوم 20-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 74 وحتى 83 بالمجاورة الـ2.

وتابعت الهيئة: "كما تم تخصيص يوم 23-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 30 بالمجاورة الـ1، ويوم 24-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ1، يوم 25-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 61 وحتى 90 بالمجاورة الـ1، يوم 26-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ1، يوم 27-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 121 وحتى 150 بالمجاورة الـ1".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا