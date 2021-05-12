شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إحياء الحرف والفنون.. أبرز اختصاصات هيئة المتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

وفيما يلى نستعرض أبرز اختصاصات الهيئة.

ووفقا للقانون:

تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتى:

1. عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفى للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

2. التوثيق القومى، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

3. تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.

4. عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

5. توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية.

6. إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.

7. إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.

8. أى اختصاصات أخرى منصوص عليها فى قانون حماية الآثار المشار إليه.