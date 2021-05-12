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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل وحماس يتجهان نحو حرب شاملة

الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365

حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة سيُفضي إلى "حرب شاملة".



ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا "نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد".

وقال: "الحرب في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن".