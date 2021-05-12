شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن قواعد السلوك الوظيفى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث تنص المادة (149) من اللائحة التنفيذية علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه علي الأخص:

1 - القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة.

2 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.

3 - المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

4 - التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.

5- القيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متي اقتضت مصلحة العمل ذلك.

6 - المحافظة علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها

7 - إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التغيير.

8 - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها

9 - الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.