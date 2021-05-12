"اختفاء القمر".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، الأربعاء.

وقال "تادرس" لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد (محاق مايو)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل (اختفاء القمر)، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق، أن هلال القمر الجديد سيقترن مع كوكب عطارد أي سيكون قريبا منه في 13 مايو، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ كذلك في 16 مايو.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مايو الحالي، 7 ظواهر فلكية، بدأ أولها باقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب، على أن تختتم يومي 30 -31 مايو باقتران القمر مع كوكب زحل.