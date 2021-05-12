شكرا لقرائتكم خبر عن 16 اقتراحا برغبة محالة من مجلس النواب للحكومة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب إلى الحكومة خلال جلسته الأخيرة 16 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب تتعلق بزيادة الخدمات ورفع كفاءة المرافق بدوائرهم.

وتشمل الاقتراحات برغبة ما يلى:

1- اقتراح برغبة مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى الجامعة بالمنيا – محافظة المنيا.

2- اقتراح برغبة مقدم من النائبين خليفة رضوان، وإلهامي البارودي، بشأن إنشاء مستشفيات تخصصية للعظام، الأطفال، الحروق بكلية الطب- جامعة سوهاج.

3- اقتراح برغبة مقدم من النائب رزق جالي نصر الله بشأن إنشاء كلية طب بجامعة مطروح، لسد العجز فى الأطباء بالمحافظة.

4- اقتراح مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق العمومي لترعة السلام بدءًا من نهر النيل فرع دمياط حتى محور 30 يونيو بطول حوالي 70 كم لخدمة إقليم شمال محافظة الدقهلية.

5- اقتراح مقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء كورنيش في قري مركزي زفتي والسنطة – محافظة الغربية المطلة على النيل.

6- اقتراح مقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن تبطين وتأهيل وتطهير الترع والمصارف، وصيانة وإحلال وتجديد الكباري بقري مركز المحلة الكبري – محافظة الغربية.

7- اقتراح من النائب السيد سمير، بشأن تغطية ترعة ميت طاهر بزمام قريتي (ميت تمامة – منية النصر) محافظة الدقهلية لمسافة 400 متر طولي من أمام مركز شباب القرية وحتي مجمع المدارس والمستشفى.

8- اقتراح من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن استكمال أعمال تكاسي بطريق بحر السرب – مركز طامية – محافظة الفيوم.

9- اقتراح من النائب محمد حمدي دسوقى، بشأن رصف منطقتي الاربعين والمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

10- اقتراح من النائب محمد حمدي دسوقى، بشأن اعتماد تقسيم حوض الملك والطحان بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

11- اقتراح برغبة مقدم من النواب زكريا حسان، شعبان لطفى، أحمد جعفر، بشأن توسعة موقف قرية الجلاوية – مركز ساقلته على مصرف أخميم الرئيسي.وإنشاء موقف سيارات على مصرف أخميم الرئيسي بجزيرة المستعمرة – الجلاوية – ساقلته – محافظة سوهاج.

12- اقتراح برغبة من النائب رزق جالي نصرالله، بشأن إنشاء (3) وحدات محلية فى قرى (27، 23، الرويسات) من ضمن قرى الخريجين التابعة لمحافظة مطروح.

13- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توسعة ورصف وإنارة طريق السرب الممتد من طامية إلى الرى ومنه إلى طريق أسيوط الغربي – محافظة الفيوم.

14- اقتراح برغبة من النائب محمد نخالد، بشأن رصف طريق ترعة زكي الموصل لترعة الشناوية بطول 2.5كم – محافظة الدقهلية.

15- اقتراح برغبة من النائب عيد حماد،بشأن إقامة سور حول المقابر الكائنة أمام منطقة الـ (290) فدانا بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة روشتة.

16- اقتراح برغبة من النائب اشرف الشبراوى بشلن تزويد مستشفى الاطفال الجامعى بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية بعدد من الحضانات.