صواريخ غزة "تُمطر" إسرائيل.. انفجارات بتل أبيب مع صافرات إنذار وفتح الملاجئ

محمد الفلاح - صواريخ غزة تمطر إسرائيل.. انفجارات بتل أبيب مع صافرات إنذار وفتح الملاجئ

الأربعاء 12 مايو 2021

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي انفجارات في تل أبيب بالتزامن مع تجدد إطلاق صافرات الإنذار، مضيفة بأنه جرى إطلاق صافرات الإنذار وفتحت السلطات الملاجئ.



وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبيل ذلك إطلاق رشقات صاروخية مكثفة نواحي تل أبيب ومدينة بئر السبع ومناطق أخرى لا سيما عسقلان.

يأتي هذا التطور عقب قصف إسرائيل برج الجوهرة وسط مدينة غزة، والذي يضم مؤسسات إعلامية.

وأعلنت كتائب الجناح المسلح لحركة حماس، فجر الأربعاء، إطلاق 100 صاروخ دفعة واحدة صوب مدينة بئر السبع، رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الجوهرة وسط مدينة غزة.

وقالت "القسام": إنها "قصفت مدينة بئر السبع ب 100 صاروخ رداً على استئناف الجيش الإسرائيلي قصف الأبراج المدنية"، محذرة من أن "القادم أعظم" وفق بيان مقتضب لها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع وعدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة بالتزامن مع عملية إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

واستأنف الجيش الإسرائيلي، سياسة قصف المباني والمنشآت الكبيرة في قطاع غزة، حيث استهدف برج الجوهرة الذي يضم مقرات لمؤسسات صحفية عربية ومحلية، بعد ساعات من قصف برج "هنادي" غرب مدينة غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي لتدمير البرج المكون من 16 طابقاً فيما تضررت عشرات المباني والمنازل المحيطة به جراء القصف الذي تم بنحو سبعة صواريخ.