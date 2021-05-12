محمد الفلاح - وكالة الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بنسبة تصل إلى 63%

الأربعاء 12 مايو 2021

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء، إن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 63% في منشأة نطنز، وهو ما يفوق نسبة 60% التي أعلنتها من قبل، مشيرة إلى تقلبات في مستويات التخصيب.



وأضافت الوكالة في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء: "وفقًا لإيران، حدثت تقلبات في مستويات التخصيب".

وقالت: "تحليل الوكالة للعينات (البيئية) المأخوذة في 22 نيسان/أبريل 2021 يظهر مستوى تخصيب يصل إلى 63%، وهو ما يتسق مع تقلبات مستويات التخصيب، التي وصفتها إيران"، دون أن تتطرق لسبب هذه التقلبات.