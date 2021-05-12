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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل أوغندا

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:18 صباحًا, 12 مايو 2021 م

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وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة أوغندا – كامبالا، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله في مطار عنتيبي الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية هنري اوكيلو اوريم، ومعالي وزير العدل الأوغندي ايفرايم كومونتو، وسفير أوغندا لدى المملكة اسحاق سيبيليمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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