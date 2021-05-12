الإمارات تدين حادث إطلاق النار "الإرهابي" في تتارستان الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات حادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة في قازان عاصمة تتارستان الروسية، وأسفر عن قتلى وجرحى وكلهم من الطلبة القصّر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على موقف الإمارات الرافض للعنف والتطرف بكلّ أشكاله.



وأعربت الوزارة في بيانها، عن خالص تعازيها لحكومة تتارستان والحكومة الروسية، ومواساتها لأسر وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الذي يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وتمنّت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان رئيس تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، قد قال إن 4 صبية وثلاث فتيات قتلوا في إطلاق نار في مدرسة في قازان، وأصيب 16 آخرون.

وقال مينيخانوف، في تصريح لقناة "روسيا 24" من أمام مبنى المدرسة: "في البداية، هذه فاجعة كبيرة. فقدنا سبعة أطفال وهم تلاميذ في الصف الثامن. أربعة أولاد وثلاث فتيات. ماتوا هنا، في الطابق الثالث".

وأضاف أنه تم نقل 16 شخصا إلى المستشفى، قائلا: "اثنا عشر طفلا وأربعة بالغين في المستشفى".