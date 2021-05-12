الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في غزة: "الحرب مدمرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وينسيلاند في تغريدة عبر "تويتر": "أوقفوا النار على الفور. نحن ننزلق باتجاه حرب شاملة".



وأضاف: "يتعين على القادة من جميع الأطراف تحمل مسؤولية خفض التصعيد. إن كلفة الحرب في غزة مدمرة ويدفعها الناس العاديون".



وتابع: "تعمل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف لإعادة الهدوء. أوقفوا العنف الآن".

ويقوم وينسلاند بجهود من أجل وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الأمور إلى عملية عسكرية واسعة.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية إلى 32 قتيلا من بينهم 10 أطفال وسيدة و220 مصابين بجراح مختلفة منذ أمس الإثنين.